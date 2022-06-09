Защита добилась разрешения на визит онколога к Арашукову

09 июня 2022, 10:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита два месяца просила руководство СИЗО пропустить онколога к отцу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Раулю Арашукову, но разрешение на визит специалиста получено лишь после ухудшения здоровья Арашукова, рассказал адвокат. Предварительная диагностика онкозаболевания не во всех случаях требует специальной аппаратуры, отметил врач Магомед Бибалаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня Владимир Постанюк, который является адвокатом Рауля Арашукова, пожаловался, что Арашуков нуждается в осмотре онколога, однако администрация СИЗО не допускает к нему врача. Защитник счел отказ в допуске врача давлением на своего подзащитного.

Следствие считает, что Рауль Арашуков поручил сыну – бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову – организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Арашуковы находятся под арестом, срок которого неоднократно продлевался. Последний раз он был продлен до 7 июля. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Защите Рауля Арашукова удалось добиться разрешения на допуск к нему врача-онколога. Посещение врача запланировано на 10 июня, сообщил адвокат Владимир Постанюк. "Он пронесет [некое] оборудование для обследования", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив при этом, о каком именно оборудовании идет речь.

Адвокат пояснил, что его подзащитному, который пребывает в СИЗО Лефортово, ранее тюремный медик порекомендовал осмотр онколога. "Это уже два месяца назад произошло. Рауль Арашуков не хотел, чтобы об этом узнали его близкие, в том числе его сын Рауф, который тоже в этом же СИЗО содержится. Но за два месяца к Раулю Арашукову не был приглашен врач-онколог и его самого никуда не вывозили для обследования. Поэтому мой подзащитный разрешил мне сообщить публично об этой проблеме", – объяснил Постанюк.

В Лефортово нет требуемых специалистов и оборудования, чтобы поставить Арашукову диагноз и оказать должную помощь, добавил он. "Рауль Арашуков себя чувствует неважно. Он похудел. Силами медсанчасти СИЗО Лефортово диагностировать его проблему нельзя. Сам врач СИЗО настоятельно рекомендовал обратиться к онкологу. Суд не возражает против такого обследования. Я почти сразу обратился с ходатайством в суд о разрешении на допуск врача-онколога. Суд удовлетворил его и вынес определение о том, что разрешает проход врача в СИЗО для обследования", – рассказал адвокат.

Он считает отказ в медицинском обследовании давлением на подзащитного. "[Объяснить предположение о давлении можно тем, что] человек болеет, ему надо оказать медицинскую помощь. Ведь в Москве можно найти десятки врачей-онкологов. Причем выбор за начальством тюрьмы. Или пусть вывезут в тюремную больницу. При Матросской тишине есть целая медицинская кафедра. А руководство СИЗО [игнорировало]", – подчеркнул Постанюк.

Комментариями администрации СИЗО Лефортово "Кавказский узел" пока не располагает.

Для диагностирования онкологического заболевания не всегда нужно сложное оборудование, указал заведующий одного из отделений клинической больницы в Подмосковье Магомед Бибалаев. "Иногда достаточно внешнего осмотра. Это в случае, скажем, кожных опухолей — базалиомы и прочих. Но нужно знать, на что жалуется пациент. Если внутреннее заболевание, то тогда проводятся анализы и обследование специальным оборудованием. Возможно и КТ (компьютерная томография), и МРТ (магнитно-резонансная томография)", – сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Тюремное медучреждение в Московском регионе, в котором есть оборудование и специалисты для диагностики онкозаболеваний – это больница при СИЗО "Матросская тишина", сообщил адвокат Тимофей Широков, который не связан с делом Арашуковых. "В Лефортово таких возможностей нет. Когда у человека, который содержится в одном из СИЗО, возникают серьезные проблемы со здоровьем, его могут перевести в тюремную больницу в Матросской тишине. Если же не хватает сил местных специалистов или нет оборудования, нужных лекарств и так далее, то заключенного под стражу могут поместить в обычную клинику. Но, конечно, его содержат под охраной там. Для этого достаточно разрешения суда", – сказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

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На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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