Приговор Шульге по делу об отравлении таллием в Таганроге оставлен в силе

09 июня 2022, 10:30

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Ростовский облсуд не удовлетворил жалобу на приговор инженеру Владиславу Шульге, осужденному на восемь лет колонии по делу о массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге.

Как сообщал "Кавказский узел", прокурор требовал приговорить Владислава Шульгу к восьми годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Шульга не признал вину и попросил суд об оправдательном приговоре. В последнем слове он также не признал вину, сообщили в суде. 8 ноября 2021 года Шульга был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор.

Суд не удовлетворил жалобу на приговор инженеру-конструктору Владиславу Шульге. "Приговор Таганрогского городского суда от 08 ноября 2021 года в отношении Шульги оставлен без изменения", - цитирует сегодня пресс-службу Ростовского областного суда "Интерфакс".

Напомним, следствие утверждало, что Шульга, работая в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им.Бериева, изготовил вещество с содержанием таллия и добавил его в 19-литровые бутылки с питьевой водой, чтобы причинить вред начальнику конструкторского бюро "на почве личных неприязненных отношений в связи с конфликтной ситуацией", а также юристу предприятия из-за дорожного конфликта. Шульга заявил в суде, что на предприятии не только хранились, но и применялись токсичные вещества, состав которых так и остался неизвестен, а следователи вместо того, чтобы проверить вину предприятия, "назначили виноватого".

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