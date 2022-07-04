Евгений Ганзенко, фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

04 июля 2022, 03:04

Суд оставил в силе приговор начальнику ГИБДД Новочеркасска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Евгений Ганзенко за мошенничество и получение взятки был приговорен к 4 годам и 2 месяцам колонии и штрафу. Прокуратура требовала ужесточить наказание, однако областной суд оставил решение в силе. 

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу бывшего начальника ГИБДД Новочеркасска Евгения Ганзенко, осужденного по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и пункту 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В феврале Новочеркасский городской суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 70 тысяч рублей. Также осужденный лишен звания майора полиции. Суд постановил, что приговор Новочеркасского городского суда полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона и оставил первоначальный приговор в силе. Однако в течение полугода апелляционное определение еще может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке, сообщает 3 июля издание "Тузловград".

Апелляционную жалобу подала прокуратура Новочеркасска. Обвинение запросило Евгению Ганзенко наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, и штрафом в 10-кратном размере суммы взятки (сумма взятки составляла 600 тысяч рублей, сумма штрафа - 6 миллионов).

Бывшему начальнику ГИБДД Новочеркасска Евгению Ганзенко было предъявлено обвинение в получении от своего подчиненного взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того - в обмане подчиненных при начислении им денежных премий, которые он потребовал передать ему для последующего возврата в бухгалтерию, но не вернул их.

Комментариев Евгения Ганзенко и его законных представителей в связи с решением суда пока не поступало. 

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Примечание:

"Зампрокурора Таганрога получил три года колонии за взятку", "Следователь в Ростове-на-Дону заподозрен в получении взятки на три миллиона", "Глава налоговой службы в Ростовской области осужден за взятку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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